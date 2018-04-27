Karar belli oldu... 'Araç trafiğe çıkmış'

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde geçen hafta çıkan gerekçeli karara göre Sibel Can, 9 yıl önce Müflis Derpa Otomotiv şirketinden Mercedes G500 tipi 2009 model sıfır kilometre araç aldı. Ancak iddiaya göre aracın ikinci el ve 2008 model çıkması üzerine Sibel Can, “ayıplı mal” satıldığı gerekçesiyle arabayı satan otomotiv şirketine dava açtı.

Davayı kabul eden mahkeme, aracın iadesi ile 313 bin 738 liranın faiziyle Sibel Can’a ödenmesine karar verdi. Mahkemenin kararını Yargıtay onadı. Ancak İstanbul 3. İflas Masası, 13 Kasım 2017’de yargılamanın iadesiyle dava açılması için yetki verince yargılama yeniden yapıldı. Yeniden yargılamada aracın yurt dışında tescil edilmiş olması nedeniyle ikinci el olduğu iddiasının gerçek olmadığını iddia eden Müflis Derpa Otomotiv şirketi, ABD’de tescil işlemlerinin Türkiye’den farklı olduğunu belirterek mahkemenin aleyhteki kararının durdurulmasını istedi.

TRAFİĞE ÇIKMIŞ

Sibel Can’ın avukatı ise “Gümrük tarafından el konulan araç Amerika’nın Carolina eyaletinde tescil edilmiştir. Araca plaka alınarak trafiğe çıkılmıştır. Araç kaçak yollardan Türkiye’ye getirilmiştir. Araç sıfır kilometre adı altında ikinci el olarak müvekkilime satılmıştır. Tüm bu nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen yargılamanın sürdüğünü belirtti. Ağır Ceza Mahkemesi’nce araca el koyma kararının kaldırılmış olsa da halen ceza yargılamasının devam ettiğini kararında açıklayan mahkeme, müflis otomotiv şirketinin yargılamanın yenilenmesi yönündeki talebinin reddine karar verdi.

Ceza davası sürüyor

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde kısa süre önce görülen ceza davasında ise mahkeme, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü’ne yazı yazılarak Mercedes aracın sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığının sorulmasına karar verdi. Aracı sıfır diye Sibel Can’a sattığı iddia edilen otomobil şirketinin sahibi Şahin Mehmet Çelik’in avukatı ise “Aracın üzerindeki el koyma kararı kaldırılmıştır. Aracı alamamış olmaları, maddi yönden zararları olması hususları tamamen bir hukuki alacak davasının konusudur. Ortada dolandırıcılık suçunu oluşturan bir delil yoktur. Müvekkilimin beraatını istiyorum” dedi.

Sibel Can’ın avukatı da, “Bu olayda birden çok dolandırıcılık vardır. Bunlardan biri araca Amerika’da plaka alınmış ve kullanılmıştır. Buna rağmen ülkeye sıfır gibi sokarak sıfır gibi satmıştır. Sanık, müvekkilime karşı dolandırıcılık suçunu işlemiştir” dedi.