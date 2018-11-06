Karapet Geçidi'nde facia: Ölü ve yaralılar var
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.
Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı.
Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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