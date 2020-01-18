Karaoğlan’la buluştu... Rahşan Ecevit vefat etti

ESKİ Başbakanlardan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti. 26 Aralık 2019’da GATA’da tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam saat 21.10’da hayata gözlerini yumdu.

ÖNEMLİ KADIN FİGÜRÜ

Ecevit ailesine yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Emrehan Halıcı da vefat haberini Twitter hesabından duyurarak, “Halkın ve emeğin yılmaz savunucusu, değerli büyüğümüz Rahşan Ecevit’i kaybettik. Acımız büyüktür” dedi.

Türk siyasetinde kadın figürü olarak önemli bir yer edinen Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu olan Rahşan Ecevit, eşi eski Başbakan Bülent Ecevit ile 1946 yılında dünya evine girdi. Eşi Bülent Ecevit’le birlikte Türk siyasetinde iz bırakan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Demokratik Sol Parti’den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa eden Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi’nin ikinci genel başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına katılan Rahşan Ecevit, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıklamıştı.

“RAHŞAN AFFI”

Rahşan Ecevit, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasa önerisiyle de gündeme gelmişti. 22 Aralık 2000’de çıkarılan asıl adı “Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası” kamuoyunda “Rahşan Affı” adıyla anılmaya başlanmıştı. Cezaevlerinde yer kalmadığı için çıkarılan af yasasının ardından 70 bin kişilik kapasitedeki dolu cezaevlerindeki mahkum sayısı 40 bine kadar düştü. Yasa çıktıktan sonra ilk planda cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak tahliye oldu.

Rahşan Ecevit, siyasi hayatının dışında ressam ve yazar kimliğiyle de tanınıyor. Rahşan Ecevit’in yazdığı “Pülümür’de Aşk” adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlandı.

EL ELE BÜYÜTTÜK SEVGİYİ

Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e adadığı şiiri...

...Birlikte öğrendik seninle

avcumuzda yüreği çarpan

kuşa sevgiyi

gökler gibi sardı dünyayı

yağmur gibi sızdı dünyaya

dünya kadar oldu sevgimiz

elele büyütüp elele derdik

elele derip insana verdik

verdikçe çoğalan sevgimizi...

‘MÜCADELE DOLU YAŞAMI ÖRNEK OLACAK’