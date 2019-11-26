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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
26.11.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Karantina sürüyor

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Karantina sürüyor

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen 5 kişiye, kaldırıldıkları hastanedeki karantina uygulaması sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar karantinaya devam edileceği belirtildi. Polis, zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin belirlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Kentte cep telefonu satışı yapan ve 1 hafta İstanbul kalan İlyas Köse (51), pazar günü, Aksaray'a geldiğinde iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı alan Köse, Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gidip, açtığında içinden toz çıktı. 

Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından dezenfekte edilen Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile ve komşuları, hastanede karantina noktasına alındı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar tedbir amaçlı karantinada tutulacakları belirtildi.

Köse ailesinin oturduğu ev mühürlenirken, polis, zarfı koyan kişinin kimliğini belirlemek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. 

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