‘Karanlık Nuri’nin karanlık dosyaları

NECİP Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, dosya şüphelisi firari eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını tespit etti. Savcı Ergün, Bozkır’ın “Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütlerine silah sağlama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” suçlarından yargılandığı davanın dosyalarında çarpıcı bilgilere ulaştı.

SOĞAN ÇUVALLARININ İÇİNDE PATLAYICI

Dosyada yer alan bilgilere göre, 8 Eylül 2015’te Şanlıurfa il sınırlarında, soğan yüklü bir TIR’ın içinde çok miktarda patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların Mesut Doğanay’a ait depodan yüklendiği belirlendi. Olayla ilgili olarak hem Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dinar Savcılığı aralarında Bozkır’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında Dinar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

5 AYRI SEVKIYAT VAR

İddianamede, Bozkır’a örgüt yöneticiliği suçlaması yapıldı. Bozkır ve diğer şüphelilerin organize şekilde kayıtdışı patlayıcı madde sevkıyatı yaptıkları anlatıldı. Şüphelilerin kayıtdışı patlayıcı madde sevk etmeleri eyleminin sadece 8 Eylül 2015 günü Şanlıurfa’da ele geçen miktarla sınırlı olmadığı, 2015 yılı mayıs ayından yakalandıkları ana kadar 5 ayrı sevkıyat gerçekleştirdikleri ancak sadece ikisinin açık delillerle belirlendiği ifade edildi. İddianamede “Şüpheli şahısların 8 Eylül 2015 günü ele geçen patlayıcı madde haricinde 25 Ağustos 2015 günü de İstanbul’a kayıtdışı sevkıyat yaptıkları sabittir” değerlendirilmesi yapıldı.

EMEKLİ BİNBAŞI OLARAK TANITTI

İddianamede Bozkır’ın Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilmiş olmasına rağmen kendisini emekli binbaşı olarak tanıttığı, Şanlıurfa ve İstanbul’a yapılan kayıtdışı sevkıyatları bizzat yönettiği kaydedildi. Şanlıurfa’ya yapılan sevkıyattan önce Evciler ilçesindeki depoya geldiği, şüpheliler arasındaki irtibatı sağladığı belirtildi. Dosyanın sanıklarından Mehmet Oktar’ın da kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı, kayıtdışı patlayıcı madde sevkıyatını bizzat yöneten kişilerden olduğu anlatıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Aynı eylem nedeniyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da Bozkır’ın aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında aynı suçlamayla Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Dinar Ağır Ceza Mahkemesi’nin davası ile Şanlıurfa’da görülen dosya daha sonra birleştirildi. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat 2019 tarihinde dosyaya ilişkin kararını verdi. Mahkeme firari durumda olan Bozkır ile birlikte 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmederken, bazı sanıklara da ceza verdi.

İŞTE SANIK İFADELERİ

- CEZA alan sanıklarından TIR şoförü Yalçın K. ifadesinde, sanıklardan İzzet Sarıtaş tarafından Isparta’nın Gönen ilçesi İğdecik köyündeki çiftliğe çağırıldığını anlatarak şunları söyledi: “İzzet yanındaki 3 erkek şahsı ‘Gökhan Bey özel harekâttan, kendisi şu an görevinde çalışıyor. Rütbesi binbaşıdır. Mehmet Bey kendisi piyade binbaşı rütbesinde çalışıyor. Tahir Bey (Şüpheli Tahir Döner) kendisi Ankara’da sebze hali müdürü olarak halen çalışıyor’ şeklinde tanıttı. Ben yükün mahiyetini sorduğumda bana ‘Malzeme saracağız. Bu malzemeyi Şanlıurfa’ya götüreceksin. Oradan bu malzeme IŞİD’e gidecek. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Korkulacak bir şey yok. Şehitlerimiz için bu malzemeleri göndereceğiz’ dediler. ‘Arkamızda devlet var şehitlerimiz için yapılacak’ denilince ben de bu işin nakliyesini kabul ettim.

KİMSE DURDURMADI

7 Eylül 2015 günü yola çıktık. Volvo marka araç ile Mehmet ve Gökhan bizim yanımıza geldi. Araçla eskort şeklinde Şanlıurfa iline hareket ettik. Aracı yol güzergâhında trafik uygulaması yapıldığı halde hiç kimse durdurmadı. Devlet adına iş yaptığımız ve önümüzde eskort aracı olduğu için durdurulmadığımızı düşündüm.”