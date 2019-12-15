Karan ne demek? Karan isminin anlamı nedir?
Karan isminin anlamı, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeklerinin ardından araştırılmaya başlandı. Karan ne demek sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Karan isminin anlamı nedir ve Karan ne demek? İşte, çocuklarına bu ismi koymak isteyenler için Karan isminin anlamı
Karan isminin anlamı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Karan ne demek sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, bu konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Karan ne demek ve Karan isminin anlamı nedir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
KARAN NE DEMEK VE KARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.
TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.
KARAN kelimesi Türkiye'de en çok kullanılan 2472 ad arasında yer almayacak kadar nadir bir isim ve yaygınlık oranı 30.000'de 1'den az.
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