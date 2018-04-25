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    Karamollaoğlu'na Madımak sürprizi

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    25.04.2018 - 09:06 | Son Güncelleme:

    Necmettin Erbakan Ödülleri için dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene erken gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına açılan “Unutmamak ” müzesinin bulunduğu sanat galerisinin içindeki odada bekledi

    1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde çıkarılan yangında yaşamını yitiren 35 aydının anısına bir araya gelen 35 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Unutmamak Müzesi”sergisi Etiler’deki Mustafa Kemal Kültür Merkezi içinde bulunan Çağdaş Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Necmettin Erbakan Ödülleri için dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene erken gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına açılan “Unutmamak ” müzesinin bulunduğu sanat galerisinin içindeki odada bekledi. 11. Cumhurbaşkanı Gül’ü karşılamak için de Madımak sergisinin bulunduğu sanat galerisinden çıkarak kapıya geldi.

    Etiketler: Otel , gündem
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