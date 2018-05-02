Karamollaoğlu yorumu: En popüler siyasetçiydi

CHP SABRI ÇOK TAŞIRDI

MHP Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, “Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP’nin önünde halk toplanacak ‘artık açıkla şu adayını’ diyecek” yorumu yaptı.



TEŞKİLATA AJAN UYARISI

Bu arada Bahçeli, 81 il ve ilçedeki parti yöneticilerine yayımladığı genelgeyle 24 Haziran seçimine dönük talimatlar verdi. ‘Cumhur ittifakı’nın sağlıklı yürümesi amacıyla uyarılarda bulunan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’dır. TBMM’de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise MHP’dir. İttifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır” dedi. Milletvekili adaylarının titiz bir incelemeden geçirileceğini vurgulayan Bahçeli, 15 avukattan oluşan özel bir grubun da araştırma ve analiz yapacağını açıkladı. MHP Lideri genelgesinde “Hassasiyetlerimizi kaşımaya tevessül eden yozlaşmış niyetlere, görevli ajanlara, siyasi tükenmişlere karşı en üst düzeyde uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır” uyarısı yaptı.