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    Karamollaoğlu yorumu: En popüler siyasetçiydi

    ANKARA
    02.05.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, “Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım” değerlendirmesi yaptı.

    CHP SABRI ÇOK TAŞIRDI
    MHP Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, “Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP’nin önünde halk toplanacak ‘artık açıkla şu adayını’ diyecek” yorumu yaptı.

    TEŞKİLATA AJAN UYARISI
    Bu arada Bahçeli, 81 il ve ilçedeki parti yöneticilerine yayımladığı genelgeyle 24 Haziran seçimine dönük talimatlar verdi. ‘Cumhur ittifakı’nın sağlıklı yürümesi amacıyla uyarılarda bulunan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’dır. TBMM’de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise MHP’dir. İttifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır” dedi. Milletvekili adaylarının titiz bir incelemeden geçirileceğini vurgulayan Bahçeli, 15 avukattan oluşan özel bir grubun da araştırma ve analiz yapacağını açıkladı. MHP Lideri genelgesinde “Hassasiyetlerimizi kaşımaya tevessül eden yozlaşmış niyetlere, görevli ajanlara, siyasi tükenmişlere karşı en üst düzeyde uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır” uyarısı yaptı.

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , gündem
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