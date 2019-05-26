Karamollaoğlu: Neticede bir kişi seçilecek
Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftarda konuşan Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ramazan ayının kardeşlik, merhamet ve paylaşmak olduğunu söyledi.
Türkiye’de bulunan Suriyeliler konusuna değinen Karamollaoğlu, “Tahminen 3,5-4 milyon insan Türkiye’ye sığındı. Bazen, ‘Biz kendi karnımızı bile doyuramazken neden Suriyelilere bu kadar iltifat edelim’ diye bazı kardeşlerimizin aklından geçebilir. Ama Allah kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin” dedi.
23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Neticede insanlarımız gidecekler sandıkta oylarını kullanacaklar. Neticede bir kişi seçilecek. Demokratik ortamda kim seçilirse elbette başa gelen insanla birlikte çalışacağız. Tebrik edeceğiz, yanlış yaparsa hatırlatacağız.”
İftarda Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar da bir konuşma yaptı. Ayrıca iftara CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İftar programında AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binalı Yıldırım’ın ise gönderdiği telgraf okundu.
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