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    Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu programda seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle dedi: "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek, ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım." 

    İTTİFAK ŞARTLARI

    İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar? Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz" dedi.

    Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutulması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli" ifadelerini kullandı. 

     

     

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    Etiketler: karamollaoğlu , saadet partisi , seçim ittifakı , son dakika
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