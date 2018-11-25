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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Karamollaoğlu: İttifak olmayacağını söyledik

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Karamollaoğlu: İttifak olmayacağını söyledik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu seçimlerde, genel seçim gibi bir ittifakın söz konusu olmadığını ve olamayacağını söyledik" dedi.

Karamollaoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen "Basın Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Karamollaoğlu, "Böyle bir değişiklikten sonra yapılacak mahalli seçimler önem arz ediyor." diye konuştu. 

Karamollaoğlu, bu dönemde belediyelerin daha fazla önem taşıdığını anlatarak, "Farklı bir dönemdeyiz, farklı şartlardayız. Uluslararası sahada Türkiye'nin itibarı giderek zayıflıyor." iddiasında bulundu. 

AB ile ilişkilerden bahseden Karamollaoğlu, şöyle konuştu: 
"Biz Batı hayranı değiliz. Ben kendi ülkemizin değerlerinin, eğer sahip çıkılırsa Batı'nın değerlerinden üstün olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerler için özellikle bunu söylüyorum. Ancak o değerler kaybolduğu zaman toplumda bir kimlik krizi rahatlıkla yaşanabiliyor. Buna da ne yazık ki şahit oluyoruz." 

"İttifakın söz konusu olmadığını ve olamayacağını söyledik" 

Karamollaoğlu, yerel seçimlere ilişkin tavırlarını daha önce açıkladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bu seçimlerde, genel seçim gibi bir ittifakın söz konusu olmadığını ve olamayacağını söyledik. Adı üstünde mahalli seçimler. Ancak şunu da ifade ettik, seçim bölgeleri bazında, o bölgelerde bulunan teşkilatlarımız dirsek temasında bulunabilirler. Bunu da çok açık ve net olarak söylemiştik. Bununla ilgili bir takım gelişmeler var ama erken şu anda, çünkü seçime 4 aydan daha uzun bir zaman var." 

Yeniden Refah Partisi'nin kurulması 

Temel Karamollaoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın, "Yeniden Refah Partisi " adıyla parti kurmasına ilişkin bir soruya şu cevabı verdi: 
"Yeni bir partinin kurulmasına ilişkin gündemimizde tartışma diye bir şey yok. Allah selamet versin. Erbakan Hocamızın oğlu, severiz de kendisini ama böyle bir girişim, eğer Erbakan Hoca olsaydı, herhalde falakayı yerdi zannediyorum. Karar vermişler, yürürler. Demokrasilerde bu var." 

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