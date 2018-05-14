Karamollaoğlu: Ekonomi böyle götürülemez

Karamollaoğlu, “Çanakkale Köprüsü’nün, Kanal İstanbul inşaatının durdurulması icap eder. Ekonomiye bir şey katmayacak, tam tersi ileride yük olacaklar. Mutlaka üretime dönük yatırımlara ihtiyaç var” dedi. Karamollaoğlu, bir grup gazeteciyle sohbetinde şunları söyledi:

YOLSUZLUK VE İSRAF

‘Bu hükümet bir dönem daha kalsın, ondan sonra siz düzeltebilir misiniz’ diye sorarsanız epeyce şüpheli olduğumu söyleyebilirim. Bu politikalarla Türkiye’nin ekonomisi götürülemez, mümkün değil. Yanlış politikalar sebebiyle biz bir darboğaza girdik. Buradan çıkmak istiyorsak kesinlikle yeni bir politika geliştirmeye ihtiyacımız var. (Şehir hastaneleri) Sağlık politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine aklınız eriyor mu? Verilen garantilerle gelecek ipotek ediliyor, dünyada örneği var mı? Yolsuzluk ve israf, hükümet için adeta kimlik haline geldi. Bunların önlenmesi halinde ekonomi için ortaya ciddi bir kaynak çıkacak.

BU DA SUÇ İTİRAFI

Hükümetin bu saatten itibaren vereceği seçim rüşvetine itibar edileceği kanaatinde değilim. Niye bugüne kadar beklediniz ki? 15 yıl iktidarda kalmış hâlâ manifesto yayınlıyorsanız, ‘Bugüne kadar beceremedik bundan sonra çözeceğiz’ manasına geliyor. Sadece ‘Problemin farkına vardık’ demek istiyorlar ama bu da suç itirafıdır.

DEİSTLİK AHLAK AŞINMASI

Arkadaşlar eğitimin ne olduğunu da anlamamış görünüyorlar. Eğitimin iki özelliği var. Birincisi değerler eğitimidir. Ahlaki değerlerin aşınmaması gerekir. Deistlik de buradan kaynaklanıyor. ‘Dile getirmeyelim de yaygınlaşmasın’ diyorlar. Onların meselelere yaklaşımı kötü örnek oluyor.”