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    Karamollaoğlu da 100 bin imzayı aştı

    Gamze KOLCU
    06.05.2018 - 21:52 | Son Güncelleme:

    Seçmenin cumhurbaşkanı adayı göstermesi işleminde üçüncü gün geride kaldı. Üçüncü gün sonunda toplam 389 bin 369 kişi ilçe seçim kurullarına giderek cumhurbaşkanı adayları için imza verdi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün 100 bin imza barajını aştı. İlk gün 45 bin 323 seçmenden onay alan Karamollaoğlu önceki gün sayıyı iki kat arttırdı ve 90 bin 622 seçmenin imzasını aldı. Karamollaoğlu, üçüncü günde toplamda 135 bin 945 kişiden imza aldı.
    100 bin imzayı ilk gün toplayan, 173 bin 569 seçmenin imzasıyla ikinci günü noktalayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün ise 207 bin 142’ye ulaştı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, üçüncü gün sonunda toplam 45 bin 26 kişiden imza alırken, Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz ise üç günde bin 256 imzaya ulaştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Temel Karamollaoğlu , gündem
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