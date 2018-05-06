Karamollaoğlu da 100 bin imzayı aştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün 100 bin imza barajını aştı. İlk gün 45 bin 323 seçmenden onay alan Karamollaoğlu önceki gün sayıyı iki kat arttırdı ve 90 bin 622 seçmenin imzasını aldı. Karamollaoğlu, üçüncü günde toplamda 135 bin 945 kişiden imza aldı.

100 bin imzayı ilk gün toplayan, 173 bin 569 seçmenin imzasıyla ikinci günü noktalayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün ise 207 bin 142’ye ulaştı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, üçüncü gün sonunda toplam 45 bin 26 kişiden imza alırken, Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz ise üç günde bin 256 imzaya ulaştı.