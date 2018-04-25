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    Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde…

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.

    Etiketler: erken seçim , gündem
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