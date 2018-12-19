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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Karambol olur’ uyarısı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Karambol olur’ uyarısı

Ankara’daki tren kazasının ardından üç TCDD çalışanı tutuklanırken, ifadelerde seferlerle ilgili 7 Aralık tarihli değişiklik anlatıldı. Tutuklanan kontrolör ifadesinde, “Bir kontrolör bu emri yazıyı okuyunca trenlerin karambol olarak nitelenen kafa kafaya çarpması riski olduğunu müdür yardımcısına bildirmiş. O da emrin müdürlerden geldiğini, uygulanması gerektiğini belirtmiş” iddiasında bulundu.

BAŞKENTTE 13 Aralık günü Konya’ya giden yüksek hızlı tren ile kontrol treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı kazanın ardından kontrolör, makasçı ve hareket memuru tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Yokuş koordinesinde sürdürülen soruşturmada şüphelilerden trafik kontrolörü (dispeçer) Emin Ercan Erbey çarpıcı iddialarda bulundu. Erbey, 12 Aralık günü saat 23.00’te göreve başladığını ve ertesi gün saat 07.00’ye kadar görevinin devam ettiğini anlatarak ifadesinde özetle şunları söyledi:

ANKARA–SİNCAN ARASI SİNYALİZASYON YOK

7 ARALIK TARİHLİ YAZI: “Nöbetçi olduğum zaman diliminde Ankara–Sincan arasında sinyalizasyon olmayan bölgede YHT ve kılavuz makine trafiğini düzenliyorum.

Trafik kumanda merkezinde telsiz yoktur. Trafik kontrolleri olarak tüm görüşmeleri, kayda alınan Devlet Demir Yolları’nın özel hattı olan GSMR telefonu ve dahili telefonuyla yaparız. 7 Aralık 2018 tarihli ve 9 Aralık Pazar gününden itibaren Ankara YHT Gar doğu kısımlarından yapılacak işlemler nedeniyle Ankara Gar içindeki 8, 9, 10. yolların YHT tarafından kullanılmaması, YHT’lerin tüm kabul ve sevk işlemlerinin 11, 12 ve 13 yollarda yapılması talimatı verildi.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ: Değişiklik öncesi (9 Aralık 2018 sabahına kadar) trenler H2’den kilitli olan makaslar yardımıyla 12. yola kabul edilip yolcu inişinden sonra doğu cihetten manevrayla bekleme yaptıktan sonra 10. yola giriyor. Orada yolcularını aldıktan sonra kilitli olan makaslar yardımıyla benim hareket memuruna verdiğim talimatla herhangi bir makas değiştirilmesine gerek olmadan H1’den sevki sağlanıyordu.

DEĞİŞİKLİK SONRASI: Değişiklik sonrası (9 Aralık 2018 sabah seferlerinden itibaren) yolcu ve seferi için boş gelen trenler H2’den S makas değişikliğiyle 11, 12 ve 13. yollara kabul edilmeye ve burada yolcularını alıp beklemeye başlar. Ben de daha önce gönderdiğim trenin Eryaman İstasyonu’na varışını makinistle görüşerek teyit ettikten sonra bu trene H1’den izin veririm. Tren teşkil memuru (makasçı) H2’den yolculu ya da boş başka tren gelmiyorsa harekete hazır bekleyen tren için trenin bulunduğu yolun numarasına göre 3 ya da 4 makas hareket memurunun talimatı üzerine H1’den çıkış yapacak şekilde düzenlettirip hazır bekletir.

m MAKİNİSTLERİN HABERİ VARDI: Ayrıca ben hareket memuruyla hat yönlendirmesi yaptığı ve teyidini aldığım için tren makinistleriyle hangi hatta girdiği konusunda görüşme yapmam. Ayrıca 7 Aralık tarihli emir aynı zamanda makinistlere bildirildiğinden onlar da Ankara’dan çıkışta H1’den gitmeleri gerektiğini bilir ve H2’ye girdikleri anda hemen durup bunun nedenini sorup öğrendikten sonra verilecek talimata göre seyre devam etmeleri gerekir.
m ÇOK BÜYÜK RİSK UYARISI YAPILDI: 7 Aralık’ta, trafik kumanda merkezinde benim gibi kontrolör olan M.K., bu emri okuyunca çok yüksek risk içerdiğini, kabul ve sevk yönleri kesiştiği için trenlerin karambol (demiryolu terminolojisinde trenlerin kafa kafaya çarpması) riski olduğunu trafik ve istasyon servis müdür yardımcısı E.T.’ye bildirmiş. O da emrin genel müdürlüğün verdiği yetkiye dayanarak bölge müdürü D.Y. ve servis müdürü Ü.S.’den geldiğini, uygulanmasını gerektiğini belirtmiş.”

‘Karambol olur’ uyarısı

3 TCDD çalışanı ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’dan tutuklandı.

KILAVUZA: YAVAŞ GEL

KONTROLÖR Erbey, kaza gününe ilişkin şunları anlattı: “Olay günü Eskişehir’den çıkan kılavuz makine geciktiği için Ankara’dan çıkan kılavuz makine Polatlı istasyonuna kadar devam ettirip yol kontrolü yaptı. Kılavuz makine 1. makinisti Kadir Ünal ile 13 Aralık 2018 saat 06.50’de yapmış olduğum GSMR konuşmasına ait çözümünde de görüleceği üzere, kendisi konuşma yaptığım saatte Esenkent’e ulaşmış. Eryaman’a seyir halindeydi. Kendisiyle tekrar Eryaman’da görüşmek üzere karşılıklı teyitleştik. Kılavuz makine Eryaman’a 06.24’te ulaştığında tekrar görüştük. Kendisine 06.50 Eskişehir treni hareket ettikten sonra gara kabul edileceğini ancak hareket memuruyla görüştükten sonra bilgi vereceğimi belirttim. Daha sonra hareket memuru ile görüşüp durumu öğrendikten sonra tekrar makinist Kadir Ünal ile GSMR telefonu üzerinden görüşme yapıp acele etmesine gerek olmadığını, Ankara girişi Hipodrom’a kadar yolun serbest olduğunu, yavaş yavaş gelmesini belirttim.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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