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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
04.05.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Karaman'da silahlı çatışma! Yakınları sinir krizi geçirdi

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KARAMAN'da husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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  • İki aile üyeleri çatıştı; yoldan geçen 3 kişi yaralandı
  • İki aile üyeleri çatıştı; yoldan geçen 3 kişi yaralandı
  • İki aile üyeleri çatıştı; yoldan geçen 3 kişi yaralandı
  • İki aile üyeleri çatıştı; yoldan geçen 3 kişi yaralandı
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Olay, saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfek ile ateş açıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise Muhammet T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabanca ile ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen Muhammet T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T., iki silahtan çıkan saçma ve mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti.

Polis, havaya ateş ederek, Muhammet T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ramazan A. ile yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği 2 kişiyi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ramazan A.'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

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