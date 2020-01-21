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Ali Rıza ETCİ (Dha)
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

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Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi.

Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

 

 

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