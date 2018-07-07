Karaman’da parkta oturanlara ateş açıldı: 2 kardeş yaralı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cem A. (23) ile ağabeyi Atilla A. (35), arkadaşları ile birlikte evlerinin yanındaki parkta oturdukları sırada bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

İki kardeş, özel araçları ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobil ile kaçarken yol ortasına düşürdüğü pompalı tüfek üzerinde inceleme yaptı.

Saldırıda park halindeki bir otomobilde ön camına isabet eden kurşun sonucu maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.