Karaman’da ilkokulda cıva alarmı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaraman’da ilkokulda cıva alarmı
GeriGündem Karaman’da ilkokulda cıva alarmı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.03.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Karaman’da ilkokulda cıva alarmı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karaman'da öğrencinin getirdiği termometrenin kırılması sonucu dökülen cıva ile temas ettiği düşünülen 6 öğrenci ve 2 öğretmen hastaneye götürüldü, okul öğleden sonra tatil edildi.

Karaman’da bir öğrencinin okula getirdiği termometrenin kırılması sonucu yetkililer alarma geçti. Kırılan termometreden dökülen cıva ile temas ettiği düşünülen 6 öğrenci ile 2 öğretmen hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.00'de Hürriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü İlkokulu'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 4/B sınıfında okuyan bir öğrenci evinden okula termometre getirdi. Öğrenci, sınıfta oynadığı termometrenin kırılması üzerine oynamaya devam etti. Bir süre sonra çocuğun elinde termometreyi gören öğretmenler durumu hemen sağlık ekibi ile AFAD’a bildirdi. 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta cıva ile temas ettiği öğrenilen 6 öğrenci ile 2 öğretmen Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. Okula gelen AFAD ekibi ise sınıf içerisinde tedbir alarak çalışma başlattı. Bu arada yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak okulda öğleden sonra eğitime ara verilmesine karar verildi. Sınıftaki malzemelerin imha edilmek üzere götürüleceği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sürpriz programda çok çarpıcı mesajlar

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Boğaziçili Arda, Belgrad Ormanı'nda aranıyor

Saadet Partisi adayı ittifaka tepki gösterdi... Adaylıktan çekildi!