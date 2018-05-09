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    Karaman’da ilk sahur saat kaçta? 30 günlük sahur ve iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Karaman’da yaşayan vatandaşlar günler öncesinden ilk sahur ve iftar saatini merak etmeye başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek Karamanlılar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 imsakiye listesini inceliyor. Sahur ve iftar saatleri, Ramazan’ın her günü birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki Karaman’da ilk sahur saat kaçta? 30 günlük sahur ve iftar saatleri

    Türkiye Ramazan ayı hazırlıklarına başladı, pek çok il gibi Karaman’da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. İmsakiye 2018 Diyanet takvimi günler öncesinden paylaşıldı. Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre en erken iftarı Hakkari en geç Edirne yapacak. İstanbul ve İzmir de en geç oruç açacak illerden. Peki Karaman’da ilk iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri!

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:5505:3112:5016:3819:5621:26
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:5305:3012:5016:3819:5721:27
    18 Mayıs 2018 Cuma03:5205:3012:5016:3819:5821:28
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:5105:2912:5016:3819:5821:29
    20 Mayıs 2018 Pazar03:5005:2812:5016:3819:5921:30
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:4905:2712:5016:3920:0021:32
    22 Mayıs 2018 Salı03:4805:2712:5016:3920:0121:33
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:4705:2612:5016:3920:0221:34
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:4605:2612:5016:3920:0221:35
    25 Mayıs 2018 Cuma03:4505:2512:5016:3920:0321:36
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:4405:2412:5016:4020:0421:37
    27 Mayıs 2018 Pazar03:4305:2412:5016:4020:0521:38
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:4205:2312:5016:4020:0521:39
    29 Mayıs 2018 Salı03:4105:2312:5116:4020:0621:40
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:4005:2312:5116:4020:0721:41
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:4005:2212:5116:4120:0721:42
    1 Haziran 2018 Cuma03:3905:2212:5116:4120:0821:43
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:3805:2112:5116:4120:0921:44
    3 Haziran 2018 Pazar03:3805:2112:5116:4120:0921:45
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:3705:2112:5116:4120:1021:46
    5 Haziran 2018 Salı03:3705:2012:5216:4220:1121:47
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:3605:2012:5216:4220:1121:48
    7 Haziran 2018 Perşembe03:3605:2012:5216:4220:1221:49
    8 Haziran 2018 Cuma03:3505:2012:5216:4220:1221:49
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:3505:2012:5216:4320:1321:50
    10 Haziran 2018 Pazar03:3505:2012:5316:4320:1321:51
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:3405:2012:5316:4320:1421:52
    12 Haziran 2018 Salı03:3405:1912:5316:4320:1421:52
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:3405:1912:5316:4420:1521:53
    14 Haziran 2018 Perşembe03:3405:1912:5316:4420:1521:53
    Etiketler: Karaman sahur , SeoHaber , NoMobil , gündem
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