Karaman’da ilk sahur saat kaçta? 30 günlük sahur ve iftar saatleri

Türkiye Ramazan ayı hazırlıklarına başladı, pek çok il gibi Karaman’da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. İmsakiye 2018 Diyanet takvimi günler öncesinden paylaşıldı. Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre en erken iftarı Hakkari en geç Edirne yapacak. İstanbul ve İzmir de en geç oruç açacak illerden. Peki Karaman’da ilk iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:55
|05:31
|12:50
|16:38
|19:56
|21:26
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:53
|05:30
|12:50
|16:38
|19:57
|21:27
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:52
|05:30
|12:50
|16:38
|19:58
|21:28
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:51
|05:29
|12:50
|16:38
|19:58
|21:29
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:50
|05:28
|12:50
|16:38
|19:59
|21:30
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:49
|05:27
|12:50
|16:39
|20:00
|21:32
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:48
|05:27
|12:50
|16:39
|20:01
|21:33
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:47
|05:26
|12:50
|16:39
|20:02
|21:34
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:46
|05:26
|12:50
|16:39
|20:02
|21:35
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:45
|05:25
|12:50
|16:39
|20:03
|21:36
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:44
|05:24
|12:50
|16:40
|20:04
|21:37
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:43
|05:24
|12:50
|16:40
|20:05
|21:38
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:42
|05:23
|12:50
|16:40
|20:05
|21:39
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:41
|05:23
|12:51
|16:40
|20:06
|21:40
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:40
|05:23
|12:51
|16:40
|20:07
|21:41
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:40
|05:22
|12:51
|16:41
|20:07
|21:42
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:39
|05:22
|12:51
|16:41
|20:08
|21:43
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:38
|05:21
|12:51
|16:41
|20:09
|21:44
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:38
|05:21
|12:51
|16:41
|20:09
|21:45
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:37
|05:21
|12:51
|16:41
|20:10
|21:46
|5 Haziran 2018 Salı
|03:37
|05:20
|12:52
|16:42
|20:11
|21:47
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:36
|05:20
|12:52
|16:42
|20:11
|21:48
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:36
|05:20
|12:52
|16:42
|20:12
|21:49
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:35
|05:20
|12:52
|16:42
|20:12
|21:49
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:35
|05:20
|12:52
|16:43
|20:13
|21:50
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:35
|05:20
|12:53
|16:43
|20:13
|21:51
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:34
|05:20
|12:53
|16:43
|20:14
|21:52
|12 Haziran 2018 Salı
|03:34
|05:19
|12:53
|16:43
|20:14
|21:52
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:34
|05:19
|12:53
|16:44
|20:15
|21:53
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:34
|05:19
|12:53
|16:44
|20:15
|21:53