Karaman’da ilk sahur saat kaçta? 30 günlük sahur ve iftar saatleri

Türkiye Ramazan ayı hazırlıklarına başladı, pek çok il gibi Karaman’da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. İmsakiye 2018 Diyanet takvimi günler öncesinden paylaşıldı. Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre en erken iftarı Hakkari en geç Edirne yapacak. İstanbul ve İzmir de en geç oruç açacak illerden. Peki Karaman’da ilk iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri!



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:55 05:31 12:50 16:38 19:56 21:26 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:53 05:30 12:50 16:38 19:57 21:27 18 Mayıs 2018 Cuma 03:52 05:30 12:50 16:38 19:58 21:28 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:51 05:29 12:50 16:38 19:58 21:29 20 Mayıs 2018 Pazar 03:50 05:28 12:50 16:38 19:59 21:30 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:49 05:27 12:50 16:39 20:00 21:32 22 Mayıs 2018 Salı 03:48 05:27 12:50 16:39 20:01 21:33 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:47 05:26 12:50 16:39 20:02 21:34 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:46 05:26 12:50 16:39 20:02 21:35 25 Mayıs 2018 Cuma 03:45 05:25 12:50 16:39 20:03 21:36 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:44 05:24 12:50 16:40 20:04 21:37 27 Mayıs 2018 Pazar 03:43 05:24 12:50 16:40 20:05 21:38 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:42 05:23 12:50 16:40 20:05 21:39 29 Mayıs 2018 Salı 03:41 05:23 12:51 16:40 20:06 21:40 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:23 12:51 16:40 20:07 21:41 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:40 05:22 12:51 16:41 20:07 21:42 1 Haziran 2018 Cuma 03:39 05:22 12:51 16:41 20:08 21:43 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:38 05:21 12:51 16:41 20:09 21:44 3 Haziran 2018 Pazar 03:38 05:21 12:51 16:41 20:09 21:45 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:37 05:21 12:51 16:41 20:10 21:46 5 Haziran 2018 Salı 03:37 05:20 12:52 16:42 20:11 21:47 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:36 05:20 12:52 16:42 20:11 21:48 7 Haziran 2018 Perşembe 03:36 05:20 12:52 16:42 20:12 21:49 8 Haziran 2018 Cuma 03:35 05:20 12:52 16:42 20:12 21:49 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:35 05:20 12:52 16:43 20:13 21:50 10 Haziran 2018 Pazar 03:35 05:20 12:53 16:43 20:13 21:51 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:34 05:20 12:53 16:43 20:14 21:52 12 Haziran 2018 Salı 03:34 05:19 12:53 16:43 20:14 21:52 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:34 05:19 12:53 16:44 20:15 21:53 14 Haziran 2018 Perşembe 03:34 05:19 12:53 16:44 20:15 21:53