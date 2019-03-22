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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
22.03.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Karaman'da iğrenç olay... Annesi kızının telefonundaki mesajları okuyunca ortaya çıktı!

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KIRIKKALE'de kıraathane işleten H.G. (46), internette tanıştığı P.Y.'ye (13) Karaman'da günlük kiraladığı evde 'cinsel istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, P.Y.'nin annesinin, kızının cep telefonundan sosyal medya hesabındaki sohbetleri okumasıyla ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden H.G.'nin ''Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Karaman'da oturan B.Y., kızı P.Y.'nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabında bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok yaşadı. Kızının cinsel istismara uğradığını anlayan B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini 12 Mart günü Tabduk Emre Mahallesi'ndeki bir eve davet ettiğini ve evde cinsel istismara uğradığını anlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE OTOMOBİLİ TESPİT EDİLDİ 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin'in yönetiminde özel ekip kuruldu. Özel ekip, küçük kızın cep telefonundaki mesajlarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada, P.Y.'ye cinsel istismarda bulunan kişinin sosyal medyadaki hesabının, sahte bir isimle açıldığını belirledi. Ardından olayın meydana geldiği günlük kiralanan evin çevresindeki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarını tek tek incelendi.

İncelemede şüphelinin otomobilinden yola çıkarak Kırıkkale'de oturan ve kıraathane işleten H. G. olduğunu belirledi. H. G.'nin iki evliliğinden 4 çocuğunun olduğu ve eşlerinden boşandığı için yalnız yaşadığını saptandı. Ardından Kırıkkale'ye giden polis, H. G.'yi yakalayıp, gözaltına alarak, Karaman'a getirdi.

İTİRAF ETTİ

H. G., yapılan sorgulamasında, yalnız yaşadığı için sosyal medyadan sahte isimle açtığı hesaplarla, kızlarla temasa geçip, cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi. P.Y. ile de sosyal medyadan tanışıp sohbet ettiğini, Karaman'a gelerek günlük kiraladığı eve davet ettiğini itiraf eden H. G., "Apart dairede muhabbet ederken, istismarda bulundum. Bundan dolayı da çok pişmanım" dediği öğrenildi. H. G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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