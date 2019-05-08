Karaman’da iftar saat kaçta? 2019 Karaman iftar saatleri ve imsakiye bilgileri
Karaman iftar saatleri, bölgede ikamet eden birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Karaman’da akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açmak için bekleyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Karaman iftar saatleri ve güncel imsakiye bilgileri
Karaman ve ilçelerinde ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Karaman’da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Karaman iftar saatleri ve imsakiye detayları
Karaman'da bugün iftar, saat 19.49'da yapılacak. Haftalık imsakiye bilgileri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:08
|19:47
|21:13*
|2
|07.05.2019
|04:07
|19:48
|21:14
|3
|08.05.2019
|04:06
|19:49
|21:15
|4
|09.05.2019
|04:04
|19:50
|21:17
|5
|10.05.2019
|04:03
|19:50
|21:18
|6
|11.05.2019
|04:01
|19:51
|21:19
|7
|12.05.2019
|04:00
|19:52
|21:20
|8
|13.05.2019
|03:59
|19:53
|21:22
|9
|14.05.2019
|03:57
|19:54
|21:23
|10
|15.05.2019
|03:56
|19:55
|21:24
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