Karaman'da akıl almaz olay! Soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Parkı yanında, bir kişinin insanların dini duygularını istismar ederek para toplamaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, dilencilik yapan L.T'yi yakaladı.

Zabıta ekiplerine direnen L.T, elindeki jiletle zabıta memurunu tehdit edip yumruklayarak kaçmaya başladı. Zabıta memurunun "Kaçıyor, yakalayın." diyerek yardım istemesi üzerine L.T, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Bu sırada bir zabıta memurunun, vatandaşları şüpheliye karşı kışkırttığı iddia edildi.

Karaman Belediyesine götürülen L.T'ye Kabahatler Kanununa göre para cezası yazıldı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Parkı civarında bir kişinin insanlardan para dilendiği ve zorla ayet, hadis bulunan kitapçıklar satmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye zabıta ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Ekiplerin, dilencilik yaptığı tespit eilen L.T'yi araca bindirerek Belediyeye götürmek istediğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine direnen L.T, zabıtalara zorluk çıkartmış, yumruk attıktan sonra kaçmaya başlamıştır. Daha sonra şahıs vatandaşların da yardımıyla yakalanmış ve zabıta karakoluna getirilmiştir. Olay Belediyemiz tarafından her yönüyle incelenmekte olup vatandaşı dilencilik yapan kişiye karşı kışkırttığı iddia edilen zabıta memuru İ.U. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır."