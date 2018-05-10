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    Karaman'da akıl almaz olay! Soruşturma başlatıldı

    AA
    10.05.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Karaman'da vatandaşları yakaladıkları dilenciye karşı kışkırttıkları iddia edilen zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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    • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
    • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
    • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
    • Zabıta, dilenciye vurun dedi, kalabalık linç etmeye kalktı

    Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Parkı yanında, bir kişinin insanların dini duygularını istismar ederek para toplamaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, dilencilik yapan L.T'yi yakaladı.

    Zabıta ekiplerine direnen L.T, elindeki jiletle zabıta memurunu tehdit edip yumruklayarak kaçmaya başladı. Zabıta memurunun "Kaçıyor, yakalayın." diyerek yardım istemesi üzerine L.T, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

    Bu sırada bir zabıta memurunun, vatandaşları şüpheliye karşı kışkırttığı iddia edildi.

    Karaman Belediyesine götürülen L.T'ye Kabahatler Kanununa göre para cezası yazıldı.

    Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Parkı civarında bir kişinin insanlardan para dilendiği ve zorla ayet, hadis bulunan kitapçıklar satmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye zabıta ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

    Ekiplerin, dilencilik yaptığı tespit eilen L.T'yi araca bindirerek Belediyeye götürmek istediğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

    "Bunun üzerine direnen L.T, zabıtalara zorluk çıkartmış, yumruk attıktan sonra kaçmaya başlamıştır. Daha sonra şahıs vatandaşların da yardımıyla yakalanmış ve zabıta karakoluna getirilmiştir. Olay Belediyemiz tarafından her yönüyle incelenmekte olup vatandaşı dilencilik yapan kişiye karşı kışkırttığı iddia edilen zabıta memuru İ.U. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır."

    Akıl almaz olay! Zabıta 'gelin vurun' dedi, kalabalık böyle saldırdıKARAMAN’da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.
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    Etiketler: dilenci , gündem
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