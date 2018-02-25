Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Karaman’a şehit ateşi düştü

    Karaman’a şehit ateşi düştü

    Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)
    25.02.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün (30) memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine şehit ateşi düştü.

    Siirt 3’üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzan Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Afrin kentinde dün şehit oldu.

    Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü’nün acı haberini, Mersin’in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü’ye askeri yetkililer verdi.

    Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi’ndeki evlerine döndü.Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı.

    Bekar olan şehit Ünlü’nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

    Karaman’a şehit ateşi düştü

    Etiketler: Afrin harekatı , şehit , şükrü ünlü , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri