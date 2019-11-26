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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
26.11.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Karaköy'de iki kadına saldırı soruşturması tamamlandı, istenen ceza belli oldu

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Karaköy'de iki kadına saldırı soruşturması tamamlandı, istenen ceza belli oldu

İstanbul Karaköy'de kadına saldıran Semahat Y. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Semahat Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede saldırıya uğrayan Gamze İ. ve Feyza Y. "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 15 Kasım günü saat 15.15 sıralarında Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Selanik Pasajı'nda yürümekte olan şüpheli Semahat Y'nin karşı yönden Karaköy meydanına doğru yürümekte olan müştekiler Gamze ve Feyza'ya hamle yaptığı anlatıldı.

İlk önce Feyza'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sağ eliyle müşteki Feyza'nın sol omuz kısmına vurduğu belirtilerek küfür ve hakarette bulunduğu kaydedildi. Müştekilerin yanında birkaç adım uzaklaştıktan sonra tekrar müştekilere yönelerek "Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım" dediği ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan Feyza Y. ifadesinde daha önceden hiç tanımadığı bir kadının aniden başörtüsünü çekerek küfür ve hakaret ettiğini, kendisinin şoka girdiğini belirterek davacı olduğunu söyledi. Mağdurlardan diğeri olan Gamze İ. de şüpheliden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

TANIKLAR DOĞRULADI

Karaköy Selanik Pasajı'nda esnaflık yapan Veysel E. ve Mesut A. da soruşturma kapsamında tanıklık yaptı. İki isim de işlettikleri mekânların güvenlik kamera görüntülerini emniyet birimlerine aktardıklarını söylerken, iki başörtülü mağdurun şikâyetlerini doğruladı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli Semahat Yolcu da iddianamede yer alan ifadesine göre, olay saatlerinde Meşrutiyet Caddesi'nde bir handaki ofiste olduğunu, ofis içerisinde yalnız olduğunu, çalıştığı yerde kamera olmadığını, görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını, o gün Karaköy'e hiç gitmediğini, şikayetçilerin polisin benzetmesi nedeni ile etkilenerek kendisini teşhis ettiklerini söyledi. Şüpheli ayrıca Semahat Y. psikolojik bir rahatsızlığı veya kullandığı bir ilaç olmadığını ve şikayette bulunan kişileri daha önceden tanımadığını da öne sürdü,

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, 16 Kasım'da tutuklanan şüpheli Semahat Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Semahat Y. iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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