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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.10.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Karaköy'de dehşet! Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı

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Karaköy'de dehşet! Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı

Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Karaköy'de sahilde oturan iki yabancı uyruklu arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Olay saat 22:30 sıralarında Karaköy Vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş, bir süre sahilde oturdu. Sonrasında iki kişi, arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Karaköyde dehşet Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı

Yaralı, boğazını tutarak çevrede bulunanlardan yardım istedi. Bir süre gittikten sonra yere düşen yaralı için vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları durumu ağır olan yaralı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

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