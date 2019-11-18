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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.11.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Karaköy'de başörtülü kızlara yumruk atmıştı! Komşuları konuştu: 'Psikopat, saldırgan bir insan'

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İstanbul Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.’nin ikamet ettiği Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı. Semahat Y.’nin bir komşusu ''Psikopat, saldırgan bir insan. Mal sahibi de başörtülü diye onlara da saldırıyor. Kovalıyor buradan mal sahibini. Başörtülülere saldırıyor, birisi laf attığı zaman ona saldırıyor” dedi.

Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.,’nin ikamet ettiği Beyoğlu’ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıktı. Kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığı ifade edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Saldırgan Semahat Y.,’nin çevredeki esnafa da saldırıda bulunduğunu söyleyen Selahattin Kaya, “Buradan geçerken de esnaf olarak da zaman zaman şikayetlerimiz oluyordu. Bunu polise de bildirdik. Buradan geçerken küfürlü konuşmaları oluyordu. Biz müdahale edemiyorduk. Yanılmıyorsam psikolojik sorunları vardı. Ama çok ağır küfürler ediyordu. Biz de olayı televizyonda gördükten sonra onun olduğunu anladık. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum. İnsanlar kendisine tepki gösterdiğinde müdahale ediyordu. Hakaret edip şiddet kullanıyordu. Ailesi yok. Burada tek başına kalıyor. Burada kırdıkları şeyler oluyordu. Madde aldığını düşünüyoruz. Saldırıda onun da etkisi olabilir” diye konuştu.

“Psikopat, saldırgan bir insan”

Semahat Y.’nin başka bir komşusu ise, “Burada kalan kadın buradaki herkese saldıran bir kadın. Vahşi bir kadın. Mal sahibi bile evinden çıkartamıyor. Mahkeme, belediye uğraşıyorlar. Burası küçük bir merdivenaltı. Burada yatıyor. Burada uyuşturucu hap falan hepsi var. Psikopat, saldırgan bir insan. Mal sahibi de başörtülü diye onlara da saldırıyor. Kovalıyor buradan mal sahibini. Başörtülülere saldırıyor, birisi laf attığı zaman ona saldırıyor” dedi.

Karaköyde başörtülü kızlara yumruk atmıştı Komşuları konuştu: Psikopat, saldırgan bir insan

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