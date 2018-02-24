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    Karakoldan çağırdılar: Gel bakalım

    Ünsal YÜCEL/DHA
    24.02.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürürken görüntülenen ve büyük tepki çeken minibüs sürücüsünün kimliği belirlendi.

    Keşan Emniyet Müdürlüğü de Mehmet Kıran olduğu anlaşılan kişiyi ifadeye çağırdı. Edirne’nin Keşan ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasındaki karayolunda, önceki gün kullandığı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücüyü araştıran polis, bu kişinin Haliç Mahallesi’nde fırın işleten Mehmet Kıran olduğunu saptadı.

    İddiaya göre köylere ekmek dağıtan Kıran, minübüsüne iple bağlayıp asfaltta sürükleye sürükleye götürdüğü köpeği fırınına bekçilik etmesi için aldı. Ancak köpeği 5 kilometrelik mesafede, ekmek dağıttığı 34 DZ 5142 plakalı minibüsünün içine almak yerine arka kapısına bağladı. Ancak köpek bir süre sonra gücü tükenince yere düştü ve asfaltta sürüklendi.

    BENİM KÖPEĞİM
    Kıran, Kangal cinsi köpeğin kendisine ait olduğunu ve kaybolduğunu öne sürerek, “Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait” dedi. Keşan Emniyet Müdürlüğü, pazartesi Emniyet’e davet edilen sürücü Mehmet Kıran hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. 

    Etiketler: hayvana eziyet , Edirne , gazetehaberleri , son dakika
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