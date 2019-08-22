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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih TEKİN- Zafer KUMRU/ERZURUM (DHA)
22.08.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Karakolda barıştılar, çıkışta kavga ettiler: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada

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Erzurum'da 'laf atma' nedeniyle polis merkezi önünde çıkan, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i polis memuru 5 kişinin yaralandığı, silahlı ve sopalı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grubun sopalarla birbirine saldırdığı, tabancayla vurulan kişilerin yerde yattığı anlar yer aldı.

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  • Polis merkezi önündeki silahlı kavga kamerada
  • Polis merkezi önündeki silahlı kavga kamerada
  • Polis merkezi önündeki silahlı kavga kamerada
  • Polis merkezi önündeki silahlı kavga kamerada
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Olay, dün akşam Horasan ilçesinde meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre, genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmak için saat 22.00 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis merkezinde barışan taraflar şikayetçi olmaktan vazgeçti. Karakoldan çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla taraflar arasında kavga yeniden başladı.

Tabancaların ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler ile Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise yaralandı. Sağlık görevlileri, Üstünkardeşler'i Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Horasan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İlçede, taraflar arasında yeni olay çıkmaması için güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, kavganın çıktığı karakol önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri, kamera kaydı da gerçekleştirdi.

Yavuz Kaya ve Erol Kan'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam ederken, karnı ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralanan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anının cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sopalarla polis merkezi önüne kavga eden iki grubun yerde yatan kişilere vurduğu anlar yer aldı. Tabanca ile ateş açılması sonucu 1 kişinin de vurularak yere düştüğü kameraya yansıdı. Önce sopa ile dövülen başka kişiye yere düştükten sonra tabanca ile ateş edildiği anlar da kaydedildi.

 

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