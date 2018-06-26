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    Karakola saldıran teröristler Bodrum'da yakalandı!

    İHA
    26.06.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığı'na 15 Mayıs'ta roketli saldırı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

    15 Mayıs tarihinde Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakolu'na PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda şüpheli 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    MUĞLA'DA YAKALANDILAR

    Ekipler zanlılardan alınan el svaplarını Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderirken, 14 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. M.Ş. (38), Ş.Ş. (25) ve M.E. (17) isimli şahısların alınan el svaplarında Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığı'na atılan roket mühimmatının barut artığının çıkması üzerine M.Ş. ve Ş.Ş. isimli şahıslar Halfeti ilçesinde, M.E. ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

    Etiketler: terörist , HABER , haberler , son dakika
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