Karakola saldıran teröristler Bodrum'da yakalandı!

15 Mayıs tarihinde Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakolu'na PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda şüpheli 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MUĞLA'DA YAKALANDILAR



Ekipler zanlılardan alınan el svaplarını Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderirken, 14 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. M.Ş. (38), Ş.Ş. (25) ve M.E. (17) isimli şahısların alınan el svaplarında Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığı'na atılan roket mühimmatının barut artığının çıkması üzerine M.Ş. ve Ş.Ş. isimli şahıslar Halfeti ilçesinde, M.E. ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.