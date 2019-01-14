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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.01.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Karakol görüntüleri ortaya çıktı! Polisleri bu el hareketi yaktı

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Karakol görüntüleri ortaya çıktı! Polisleri bu el hareketi yaktı

İzmir’de aracında av tüfeği ile yakalanan vatandaştan 800 lira rüşvet alıp, hakkında işlem yapmadan bırakan iki polis memuru rüşvet ve irtikap suçundan yargılanıyor. Karakola ait kamera görüntülerinde de polislerden birinin rüşveti aldıktan hemen sonra sinkaflı el hareketi yaptığı açıkça görülüyor.

İzmir'de şüphe üzerine durdurulan aracında av tüfeği ile yakalanan ve Alsancak Polis Merkezi'ne teslim edilen Zafer Coşgun'dan 800 lira rüşvet alıp, hakkında işlem yapmadan bırakan polis memurları Sadık İ. ile Erol G. 'rüşvet' ve 'irtikap' suçundan tutuklandı.

PARA CEZASI SANDI

2,5 ay cezaevinde kalan polisler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, açılan dava sonrası ortaya çıkan karakola ait kamera görüntülerinde polis memuru Erol G.'nin rüşveti aldıktan sonra 'Nasıl da aldık' şeklinde sinkaflı el hareketi yaptığı tespit edildi. Arkasından yapılan el hareketinden dava açıldıktan sonra haberdar olan Zafer Coşgun, "Cebimdeki parayı almaları değil, en çok zoruma giden o yaptıkları el hareketi oldu" dedi. Buca'da seyislik yapan Zafer Coşgun'un aracı Konak'ın Çınarlı semtinde şüphe üzerine motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Araçta av tüfeği bulan yunus timleri, hakkında işlem yapılması için Coşgun'u Alsancak Polis Merkezi'ne teslim etti.

Alsancak Polis Merkezi'nde Coşgun'un ifadesini alan polis memuru Sadık İ. iddiaya göre şüpheliye cebinde ne kadar parası olduğunu sordu. Coşgun'un cebindeki nakit 800 lirayı alan polis memuru Sadık İ. daha sonra şüpheliyi serbest bıraktı. Başına gelen olayı emniyette çalışan bir yakınına anlatan Coşgun, 'adli para cezası' diye kendisinden rüşvet alındığını anlayınca Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Harekete geçen İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheli polisi gözaltına alarak karakoldaki kamera kayıtlarına el koydu. Kamera kayıtlarında polis Sadık İ.'nin 800 lirayı rüşvet olarak aldığı, paranın bir kısmını da diğer polis memuru Erol E.'ye verdiği belirlendi. Polis Erol E.'nin kameralara yansıyan görüntüsünde ise parayı alıp cebine koyduktan sonra sinkaflı bir el hareketi yaptığı da göze çarptı. Polis memurları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (YENİ ASIR)

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