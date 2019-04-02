Karakoçan sağlık turizmi merkezi olacak
Karakoçan’da 2018 yılında başlanan sondaj çalışmaları sonucunda, 802 metre derinlikte, 43 derece sıcaklığında Türkiye'nin en kaliteli jeotermal suyunu çıkarılmıştı.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın yoğun çalışmaları sonucu 5 yıldızlı bir jeotermal otel, spor kompleksi ve 1500 dönümlük seracılık yatırımı başladı. Alınan bilgiye göre bu tesisler en az 2500 kişiye istihdam sağlayacak.
Karakoçanlı’ların yüzde 70 Avrupa'da yaşıyor.
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