Karagümrük çetesine operasyon! 'Nuriş'in oğlu ve kardeşi gözaltında
'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün cezaevindeki elebaşı 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ve kardeşi Nejat Ergin'in de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kalem şeklinde suikast silahı ele geçti.
Karagümrük çetesi tarafından hedef alındıklarını söyleyen 5 kişi savcılığa başvurdu. Yapılan başvuruların ardından teknik ve fiziki takip başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.
Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ve kardeşi Nejat Ergin'in de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda pompalı tüfekler, tabanca ve kalem şeklinde suikast silahı ele geçti.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin şantaj ve tehdidin de aralarında bulunduğu bir dizi suçlamayla sorguya alındığı bildirildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle