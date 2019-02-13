Karagümrük çetesi için yeni gelişme
İstanbul’da, kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Şubat Cumartesi sabahı ‘Karagümrük Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün cezaevindeki elebaşı 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ve kardeşi Nejat Ergin'in de arasında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Kalem şeklinde suikast silahının da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, çek-senet tahsilatı ve yağma gibi 10 farklı suça karıştığı tespit edilmiş, cumartesi günü yapılan operasyonda, tutuklu suç örgütü elebaşı Nuri Ergin'in kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.
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