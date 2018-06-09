Karadeniz’e fındık sözü

CEREN’İN CEBİNDE 2 TL

Akşener, “Ceren’in cebinde 2 lira var. Vatan çocuklarının ceplerinde para yok. Ama bakan çocuklarının neleri var. Para sayarken parmak uçları su toplar adamın. Düzene çomak sokuyoruz” dedi. Akşener, Trabzon’da şunları söyledi: “24 Haziran’da Türkiye’nin ya şu andaki sisteminin devam etmesinden yana ya da bu sistemin değişmesinden yana karar vereceksiniz. Ya nüfus cüzdanınızın ağa da, paşa da, reis de olduğu bir düzene geçeceksiniz ya da haşa Erdoğan’ı, Peygamber Efendimizle eş tutanlara, Allah’ın sıfatlarını taşıdığını iddia edenlere dur diyeceksiniz. Ya da bu devran böyle devam diyeceksiniz.

Saray çok derde deva olacak. Sen 1153 odasıyla saray yaparken ben gençlere iş imkânı sağlayacağım. Sen saray yaparsan, ‘itibardan tasarruf olmaz’ dersen bütün bunlar haram zıkkım olsun. Gencin aç, işsizse, evlenemiyorsa sen Okluk Koyu’nda 450 odalı saray yapıyorsan 50 bin ağacı katlediyorsan haram zıkkım olsun. Rahmetli Özal oturdu orada. 3 oda, 1 salon bina. Tabii beyefendiye 3 oda bir salon yetmez. Olacak 450 odalı. Milletin parasıyla milletin derdine deva olmak yerine eğer siz kendinizin gönlünü eğlendiriyorsanız, bir adamın gönlünü keyfini etmek için bir ülkenin geleceği yok ediliyorsa bu düzen değişecektir.

15 LİRA OLACAK

Çiftçinin hali perişan, tarlasına küstürülmüş çiftçiler. Fındığı yok etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Fındık alımı ve dünyaya pazarlamasında aradaki kurumu, Fiskobirlik’i çıkardı, Berlusconi’nin şirketini koydu. Daha sonra el değiştirdi bu şirketi FETÖ’cüler almış. Al sana bir problem daha. Fındığın, devletin ilan etmesi gereken fiyatı 15 liradır. Hadi bakalım ilan et bakalım. Fındığın taban fiyatını biz 15 lira yapacağız. Türkiye 5 yıl içinde ithalatı bırakıp kendi kendine yeten bir ülke olacak.”