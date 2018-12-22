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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/GİRESUN (DHA)
22.12.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Karadeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldü

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Karadeniz'den kaçan 2 terörist, Tunceli'de mağarada öldürüldü

DOĞU Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önüne geçmek için Jandarma'nın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli operasyonlar sürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mağarada etkisiz hale getirilen teröristler arasında Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından kaçan 2 teröristin de bulunduğu bildirildi.

Karadeniz Bölgesi'ne 1998 yılından sonra sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi. Takviye terörist grubuyla bu sayı 22'ye çıktı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3'e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Son 4 yıldır bölgedeki operasyonlarda PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yakalandı.

Öldürülen teröristlerden 2'sinin, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödülle 'gri kategori' ile aranan teröristler olduğu belirlendi. PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı'nca 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış'ın da etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunduğu açıklandı.

KIŞ ÜSLENMESİNE DARBE

PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamen yok olunca bu kez Tunceli- Erzincan üzerinden PKK'nın Karadeniz'de kış üslenmesi yapması için bölgeye 4 kişilik terörist grubu daha gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında kasaptan çaldıkları eti kavurup yerken 12 Eylül'de kıstırılan terörist grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 3 terörist ayakkabılarını dahi giyemeden ormanlık alana kaçtı. Bölgede yayla evlerinden erzak çalamadıkları için havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle barınamayan 3 teröristin Tunceli'ye geri döndüğü telsiz kestirmesiyle belirlendi.

Giresun kırsalından kaçan teröristlerden 2'sinin Tunceli Ovacık'ta 9 gündür devam eden operasyonlarda, mağara içinde saklanarak etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldığı belirlendi. Teröristlerin kış üstlenmesini Tunceli'de mağarada geçirip, baharla birlikte tekrar Karadeniz kırsalına dönmeyi planladıkları ileri sürüldü.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile hava destekli operasyonla sürüyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üslenmesine fırsat verilmiyor.

 

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