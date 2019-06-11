Karadeniz'de yine aynı görüntü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de yine aynı görüntü
GeriGündem Karadeniz'de yine aynı görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
11.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Karadeniz'de yine aynı görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

YURT genelinde 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren 'İmar Barışı' uygulamasına 1 milyona yakın başvurunun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına, tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Trabzon'un Araklı ilçesinde sık ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde 7 yıl önce inşa edilmiş 8 katlı kaçak tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor.

12
  • Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor
  • Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor
  • Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor
  • Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ülke çapında 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren 'İmar Barışı'na, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi'nde yoğun başvuru yapıldı. Başvuruların 15 Haziran, ödeme süresinin ise 30 Haziran'da sona ereceği 'İmar Barışı'na bölgede başvuru sayısı 1 milyona yaklaştı. 'İmar Barışı' bedelini ödeyen kent sakinleri, kaçak yapıları için 'Yapı Kayıt Belgesi' aldı. Karadeniz'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. Bölgede 149 bin dolayında müracaatla Trabzon, en çok başvuru yapılan kent oldu.

YENİ KAÇAK YAPILAR YÜKSELİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde, yaz ayları ile birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Yaylalarda çok katlı betonarme binalar inşa etmeyi sürdüren yaylacılar, doğal yapıya zarar veriyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, 'İmar Barışı' uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer veriliyor, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruluyor. Kaçak yapılarını kurtarmak isteyen bazı yaylacıların, yapıların 31 Aralık 2017 öncesi inşa edildiği beyanında bulundukları ortaya çıkıyor. Asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilerek kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatıldı.

YEŞİLİN İÇERİSİNE 8 KATLI TUĞLA BİNA

Karadeniz Bölgesi'nde çarpık yapılaşmanın son örneği ise Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 8 katlı kaçak tuğla bina oldu. Sık  ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde dere kenarındaki yaklaşık 7 yıl önce inşa edilen tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor. Sahibi F.K.'nin il dışında yaşadığı Trabzon-Bayburt yolu üzerindeki boş binayı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, kaçak olan bina için 'İmar Barışı' başvurusu yapılmadığını açıkladı.  

'USÜLSÜZ BAŞVURULAR İPTAL EDİLİYOR'

Trabzon Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Korkmaz, kent genelinde 149 bin bağımsız bölüm için İmar Barışı başvurusu yapıldığını belirterek 208 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Korkmaz, "İmar Barışı 31 Aralık 2017'den önceki yapıları kapsıyor. Bu tarihten sonra inşa edildiği tespit edilen yapılar için verilmiş olan Yapı Kayıt belgeleri iptal ediliyor. Aynı zamanda üçüncü şahısların arazilerine yapılan yapılar da uygulama kapsamı dışındadır. Usulsüz, şartları sağlamadan yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın belgelerini iptal ediyoruz. Bunların yapıları ile ilgili yıkım süreçleri olacak” dedi.

VALİ USTAOĞLU: DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu kaçak yapılarla ilgili denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "24 saat esasına dayalı güvenlik güçlerimiz yol güzergahlarında denetimlerini yapıyor. Önüne geçmek kolay değil ama biz özellikle bu konuda hassas davranıyoruz. Çünkü bu ilin en önemli vizyoner yüzü turizm. Vatandaşımız da bunun yavaş yavaş artık farkında. Denetimleri sıklaştırarak bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

VALİ ÇEBER: HERKES DUYARLI OLMALI

Rize Valisi Kemal Çeber de, "Biz kaçak yapıların yıkımlarını yaparken bir taraftan da yeni yıkım dosyası hazırlıklarımız var. Elimizdeki 200- 300 jandarma ve polis veya özel İdare ya da belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Kaçak yapılara karşı herkesin duyarlı olması lazım" diye konuştu.

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
24 yaşındaki Melek'in ölümünde korkunç detaylar
Karadeniz'de yine aynı görüntü
Bandırma'da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi öldü
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı