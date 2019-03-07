Karadeniz'de teröristlerin hareket alanı kalmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de teröristlerin hareket alanı kalmadı
GeriGündem Karadeniz'de teröristlerin hareket alanı kalmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nedim KOVAN/GÜMÜŞHANE, (DHA)
07.03.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Karadeniz'de teröristlerin hareket alanı kalmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz'de teröristlerin hareket alanı kalmadı

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün silah üstüne monte edilebilen termal dürbünün de ele geçirildiği sığınağın bulunmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. Sık ağaçlarla kaplı ormanlarda adım adım iz süren güvenlik güçlerinin, son yıllarda PKK'lı teröristlerin, barınmak ve silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini saklamakta kullandığı sığınakları tek tek bulup, imha etmesiyle örgütün bölgedeki hareket alanı bulamadığı bildirildi.

18
  • Karadenizde teröristlerin hareket alanı kalmadı
  • Karadenizde teröristlerin hareket alanı kalmadı
  • Karadenizde teröristlerin hareket alanı kalmadı
  • Karadenizde teröristlerin hareket alanı kalmadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri ve komandoların, Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsallarında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sürüyor. Bölgede, son 4 yılda PKK'nın 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu'nu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sık ağaçlarla kaplı ormanlarda iz sürüp, karış karış bölgeyi tarıyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında, dün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu. Depo olarak kullanılan sığınakta yapılan aramada, silah üstü termal dürbün, bu dürbüne ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dokümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim, yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler ele geçti. Sığınağın uzun zamandır kullanılmadığının tahmin edildiği belirtildi.

Son yıllarda bölgede düzenlenen etkili operasyonlarla büyük darbe yiyen, bitme noktasına gelen teröristlerin, gıda ve yaşamsal malzemeleri bulmakta zorluk çektiği belirtildi. 

SIĞINAKLARI TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR

31 Temmuz 2016'ta Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam kırsalında 3 askeri şehit edip, 2 askeri yaralayan PKK'lı teröristler, askerlerin silahlarını da alarak kaçtı. 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında, aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusunun da olduğu PKK'lı 6 terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Sözde Karadeniz Açılım Grubu'na ilk darbenin vurulmasıyla, teröristlere ait doküman ve ele geçirilen haritalarda işaretli alanların şifreleri tek tek çözüldü. 31 Haziran 2016'da askerlere ait çalınan 3 silah ve mühimmatlar, Topçam kırsalında ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi.

3 Kasım 2016'da Giresun Espiye kırsalında PKK'nın büyük sığınağında çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu.

2017 yılındaki kış operasyonlarında Ordu ve Giresun kırsalında PKK'ya ait 6 sığınak ve depo ele geçirilerek imha edildi.

4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletin bulunduğu sığınak ele geçirildi.

27 Aralık 2017'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hava harekâtında da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede, 2 sığınak ile 4 depo bulundu. İçinde silah, yaşam malzemesi olan depo ve sığınaklar imha edildi.

2018'de Gümüşhane ve Giresun'da 3 sığınak ve depo bulundu.

AĞIR DARBE VURULDU

Öte yandan, Karadeniz kırsalında son 4 yılda, PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubunda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgede son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte etkisiz hale getirilen 16 teröristin 2'sinin 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dehşet gecesi! İstanbul'da katliam...

S-400'lerin teslim tarihi ile ilgili son dakika açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul için çok önemli proje!

Operasyon başladı! Çok sayıda doktor ve eczacı gözaltında