Karadeniz'de teröristlere 'bahar' operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de teröristlere 'bahar' operasyonu
GeriGündem Karadeniz'de teröristlere 'bahar' operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nedim KOVAN/ORDU (DHA)
20.03.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Karadeniz'de teröristlere 'bahar' operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz'de teröristlere 'bahar' operasyonu

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük darbe yiyen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na takviye gönderileceği istihbaratı üzerine bölgede bahar operasyonu başlatıldı. PKK'lı teröristlerin bahar yapılanması için Tunceli-Erzincan üzerinden Gümüşhane ve Giresun kırsalına geçme ihtimaline karşı geçiş güzergahları da abluka altına alındı.

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla son 4 yılda büyük darbe yiyen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na takviye gönderileceği istihbaratı üzerine bölgede bahar operasyonu başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve komandolar ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyonlar ile teröristlerin izini sürüyor.

PKK'lı teröristlerin, Tunceli- Erzincan üzerinden Gümüşhane ve Giresun kırsalına geçip, bahar yapılanması yapma ihtimaline karşı da geçiş güzergahları da abluka altına alındı.

YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

Yayla sezonunun yakınlaşmasıyla birlikte yayla evlerindeki kontroller de sıklaştırıldı. Bölgedeki ormanlık alanlar ve yayla obalarında süren kontrollerde güvenlik güçleri iz takip köpekleri eşliğinde arama yapıyor.

KUTU TAKVİYE GÖNDERİLEN TERÖRİSTLERDE YARALI KAÇTI

PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinden 15'i düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen 15 teröristin 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

Tamamen yok edilen sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na geçen yıl takviye olarak gönderilen 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın ise halen bölgede kış üstlenmesi yapabileceği ihtimali üzerine bölgedeki kırsal alda arazi didik didik arandı. 6 Mart'ta, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali dağı mevkiinde teröristlere ait içinde silah üstü termal dürbün, pil, örgütsel doküman, akü, yiyecek, ilaç ve sıhhi malzemelerin de olduğu sığınak ele geçirildi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan yeni tespitlerde, bölgede son kalan 'Kawa' ve 'Aras' kod adlı teröristin geçen yıl Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından birinin ayağının koptuğu diğerinin ise gözünden yaralanarak bölgeden kaçtığı belirlendi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, en son Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaptığı konuşmasında, Karadeniz Bölgesi'ne sızan PKK'lı terörist gruptan çoğunun yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini hatırlatıp, bölgede son kalan 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını aktarmıştı. Soylu, "Bunlar Karadeniz'e terörist sızdırmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Size sadece şu kadarını söyleyeyim, iki tane kalmıştı, kırmızısını, sarısını, yeşilini, her birisini derdest ettik. Onlar da kaçmışlar. Birisinin ayağı kopuk, birisinin gözü çıkık, kaçmışlar" diyerek bölgede PKK'ya ağır darbe vurulduğunu söylemişti.

Karadenizde teröristlere bahar operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Denizli'de art arda şiddetli depremler! Camilerden bu anons yapılıyor

Acıpayam Kaymakamı açıkladı: 'Okullar tatil edildi'

Ankara'da belediye otobüsünde şoke eden olay! Genç kız çığlık atınca....

15 Temmuz'un kritik ismine verilen ceza az bulundu