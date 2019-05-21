Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu
GeriGündem Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.05.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince son üç yılda PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirilirken, örgütün sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda dağlar ve ormanlarda barınmak isteyen teröristlere buralar adeta dar edildi.

Yöre insanının da desteğiyle güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yine yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.

PKK'ya son üç yılda bölgede büyük darbe vurulurken, güvenlik güçleri aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 19 teröristi etkisiz hale getirdi.

Dağ kadrosuna katılmak isteyen 5 kişi Giresun'da yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken, yine Giresun'da üç terörist zaman içerisinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bir örgüt üyesi ise girilen çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018 tarihinde güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.
"Zeynel" kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Yakışır'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist ile birlikte Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.

Giresun'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 7 Haziran 2016 tarihinde grup lideri "Civan" kod adlı Osman Bilen ölü ele geçirildi.

Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.

"Soreş" ve "Berhudan" kod adlı teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.

Güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda Yağlıdere ilçesi kırsalında ise 13 Eylül 2018'de sıcak temas sağlanan "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez de etkisiz hale getirildi.

Ordu'da 7 terörist öldürüldü

Ordu'da sürdürülen arama tarama faaliyetleri kapsamında ise 2016 yılında iki ayrı operasyonda 7 terörist öldürüldü.

Mesudiye ilçesinde 21 Ağustos 2016'da 1, yine aynı bölge kırsalında 30 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmada ise 6 terörist ölü ele geçirildi.

Gruptan üçü Erzincan ve Tunceli'de öldürüldü

Sözde Karadeniz açılım grubu içerisinde yer alan örgüt üyelerinden üçü ise Tunceli ve Erzincan'da etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de bir süre önce etkisiz hale getirilen teröristlerden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan "Serhat" kod Celal Kaya'nın 2011-2016 yılları arasında sözde bölge sorumlusu olduğu ve birçok eylemin talimatını verdiği belirlendi.

Erzincan'da Karadeniz açılım grubu içerisinde olduğu belirlenen bir terörist de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Üçü teslim oldu

Güvenlik güçlerinin devam ettirdiği operasyonların yanı sıra bölgede barınma ve yiyecek bulmakta güçlük çeken örgüt üyeleri çaresizlik içerisinde kaldı.

Bulundukları duruma dayanamayan teröristlerden "Aram" kod adlı Mustafa Toluca ve "Agit Van" kod adlı Hasan Demir, 2017 yılında Giresun'da teslim oldu.

Geçen hafta cuma günü de "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu, Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında operasyonda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan, güvenlik güçlerince yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde tespit edilen çok sayıda sığınak ve depolar ile malzemeler imha edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Ünlü iş adamı dehşeti yaşamıştı! Romanya sınırında operasyon...

Evlatlık verilen oğluna 60 yıl sonra canlı yayında kavuştu

Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar! Polis bile şaşkına döndü

Ataşehir'deki silahlı çatışmanın arkasından tanıdık kebapçılar çıktı: 'Seni bu gece aldıracağım...'