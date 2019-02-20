Karadeniz'de PKK'lı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de PKK'lı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış
GeriGündem Karadeniz'de PKK'lı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nedim KOVAN/ORDU (DHA)
20.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine karşı yürüttüğü operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. Bölgede teslim olan bir teröristin yazdığı günlükteki bilgilerden yola çıkılarak düzenlenen operasyonlarla bölgede teröristlerin bitme noktasına geldiği ortaya çıktı. İstihbarat birimlerince incelemeye alınan günlükte, hareket kabiliyetini yitiren teröristlerin korku içinde oldukları tespit edildi.

PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e gönderildi. Örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu'ndan olan 22 kişilik terörist grup 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas ve Giresun kırsalına dağıldı. Karadeniz'in sarp arazisinde, sık ormanlarında saklanan teröristler, 2015 yılının Haziran ayında Giresun'un Kümbet yaylası kırsalında yapılan telsiz görüşmesiyle, istihbarat birimlerince tespit edildi.

İLK DARBE ORDU KIRSALINDA VURULDU

Giresun'da eylem yaparak Ordu kırsalına kaçan 7 PKK'lı teröristin biri, 20 Ağustos 2016'de Gölköy, 6'sı ise 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğraflarla PKK'nın bölgeye gönderdiği 22 kişilik sözde 'Karadeniz açılım grubu' da deşifre oldu. Teröristlere ait harita ve dokümanların istihbarat birimlerince titizlikle incelenmesiyle, Ordu ve Giresun kırsalında saptanan 10'a yakın PKK sığınağı ile depo da ele geçirildi.

Depolarda bulunan harita ve dokümanlardan, teröristlerin Giresun Güce ilçesinde kış üstlenmesi yaptığı, bahar döneminde ise buradan bölgeye dağılarak eylemler yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Giresun yaylalarında evlerden çaldıkları yiyeceklerin tükenmesi üzerine kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan teröristlerden bazıları, bölgede kıstırılınca 2017 yılının sonlarına doğru güvenlik güçlerine teslim olmak zorunda kaldı.

HER ŞEYİ GÜNLÜĞE YAZMIŞ: KORKUYORUZ

Giresun kırsalında 2017 yılında teslim olan bir teröristin Tunceli'de eğitim alarak Erzincan üzerinden yürüyerek Giresun kırsalına ulaştığı, bölgede kaldığı süre içerisinde de her şeyi günlüğüne yazdığı ortaya çıktı.

Ele geçirilen günlükte; teröristlerin bölgedeki telsiz kestirmesinin istihbarat birimlerince sürekli tespit edilmesi üzerine takviye isteyemedikleri, bölgeye takviye gönderilen terörist gruplarla buluşma sağlayamadıkları, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Polis Özel Harekât (PÖH) ekiplerinin aralıksız operasyonlarını sürdürmesi nedeniyle panik içerisinde oldukları, insansız hava araçları (İHA) nedeniyle de hareket edemeyince ormanda sıkıştıkları yer aldı.

Günlükte; korucuların sürekli ormanlarda dolaşması, çoğalan yaban hayvanlarının tehlike oluşturması, yayla evlerinin sık sık kontrol edilmesiyle artık buralardan erzak çalamadıkları, soğuktan sığınaklarda kronik hastalıklarla karşı karşıya kaldıkları, geri dönmek için örgütten izin istemelerine rağmen izin alamadıkları ve ölümü beklediklerinin yazıldığı da ortaya çıktı.

Karadenizde PKKlı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış
İSTİHBARAT GİRESUN'DAN

Bu arada 4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli Yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletin de bulunduğu sığınak ele geçirildi. 27 Aralık 2017'de ise Erzincan Refahiye'de hava harekâtında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, içinde mühimmat, yaşam malzemesi ve gıda olan 2 sığınak ile 4 depoda imha edildi. Yine İçişleri Bakanlığı'nca 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan teröristler arasında yer alan, 'Karadeniz açılım grubu lideri', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner geçen yıl Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirildi. Erzincan ve Gümüşhane kırsalında öldürülen teröristlerin istihbaratının da yine Giresun'da teslim olan teröristin sağladığı belirtildi.

Karadenizde PKKlı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış
HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Karadeniz kırsalında son 4 yılda, PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

Karadenizde PKKlı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış
OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Ordu, Giresun, Gümüşhane, Giresun, Tokat ve Sivas kırsalında terör örgütüne yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonların sürdüğü belirtildi. Bölgede teröristlerin kış üstlenmesini önlemek için operasyonlarını sürdüren ekipler, yayla evlerini de sıkı takibe aldı.

Karadenizde PKKlı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış

PKKlı teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğümü Yargıtay çözdü! 'Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum'

"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış

Palu Ailesi Türkiye'yi dehşete düşürmüştü: Öldürmeden kredi çektirdi!