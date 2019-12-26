Karadeniz’de olağan şüpheli: Fön

TÜRKİYE iki gündür Karadeniz’den yangın haberleri alıyor. Trabzon, Giresun, Ordu’da son gelen bilgilere göre 71 ayrı noktada yangın çıktı. ‘Örtü yangını’ olarak adlandırılan ve kurumuş yapraklar ile çalı çırpının tutuşması neticesinde çıktığı belirtilen yangınları terör bağlantılı bir grup üstlendi. Ancak soruşturma makamları herhangi bir terör veya sabotaj izi tespit edemedi. Hürriyet’in ulaştığı güvenlik kaynakları terör örgütünün bu yangınları ‘propaganda’ amaçlı olarak özellikle üstlendiğini söyledi. Uzmanlar da bölgede son bir aydır etkili olan ve ‘fön rüzgârı’ olarak da bilinen güney rüzgârlarının yangınların çıkışındaki temel faktör olduğunu belirtti. Trabzon’da bahçesindeki yaprakları temizlerken yangına sebep olan 7 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Eski Trabzon Orman Bölge Müdürü ve Küresel Isınmayla Mücadele Derneği Başkanı Faruk Çebi, “Güneyden esen ve ‘fön rüzgârı’ da denilen rüzgârlar uzun süre devam edince havayı kuruttu, nemi azalttı ve kuraklığa neden oldu. Vatandaş da bu havalarda genellikle fındık ve çay bahçesini temizler ve kuru yaprak ve otlardan oluşan atıklarını yakar. Anız temizliği gibi... O kuru havada atıkları yakmak kolay olduğu için vatandaş da özellikle o havayı seçer. Böyle olunca da her tarafta aynı anda büyük bir sabotaj varmış gibi yangınlar çıkıyor” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen ise “Bölgede neredeyse 1 aydır yüksek basınç var. Dolayısıyla örtü ormanının tutuşma sıcaklığına yaklaştırdı, kuruttu. Güneyden esen rüzgârlar Karadeniz dağlarını aşınca ‘fön’ etkisi kazanıyor” diye konuştu.

2 ÖNEMLİ YANGIN VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi’nde henüz kontrol altına alınamayan 2 önemli yangın olduğunu söyledi. Pakdemirli, “Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor, ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı” dedi.