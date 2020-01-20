MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı
GeriGündem Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cem SÜRMENELİ (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ağa takılan mavi yengeç, balıkçıları şaşırttı.

Daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülen ancak zaman zaman Karadeniz'de de rastlanan bir tür olan mavi yengeç, Alaplı ilçesinde balıkçı Tahsin Turan'ın ağına takıldı. Yengeci görünce şaşıran Turan, fotoğrafını çektikten sonra tekrar denize bıraktı. Karadeniz'de nadir görülen yengeci, çoğalması için tekrar suya bıraktığını belirten Tahsin Turan, "Karadeniz'de avlandığımız sırada ağlarımıza dev mavi yengeç takıldı. Özelikle Uzak Doğu ülkeleri bu yengeç türünü çok tüketiyor. Karadeniz'de görülmesi beni çok şaşırttı. Ben de mavi yengecin daha çok çoğalması için suya bıraktım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle