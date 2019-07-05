Karadeniz'de can pazarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz'de can pazarı
GeriGündem Karadeniz'de can pazarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammet KAÇAR/TRABZON (DHA)
05.07.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Karadeniz'de can pazarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzon'da dün denize açılan ve teknelerinin arızalanmasıyla mahsur kalan Burak Karabina (24) ile Mehmet Ulusoy (41) geceyi denizde geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla Karabina kıyıya ulaşmaya çalışırken yarı baygın halde, Ulusoy ise Sürmene-Araklı ilçeleri arasında teknede bulundu.

12
  • Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
  • Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
  • Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
  • Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğlen saatlerinde Of ilçesi açıklarında meydana geldi. Burak Karabina ile Mehmet Ulusoy, Of Limanı'ndan 'Umut Kardeşler' adlı tekneleri ile denize açıldı. Bir süre sonra teknenin arızalanmasıyla ikili denizde mahsur kaldı. Cep telefonları bulunmayan Karabina ve Ulusoy, geceyi teknede geçirip kurtarılmayı bekledi. İkilinin yakınlarının haber alamayınca durumu bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'Saget 34' ekibince bölgede Karabina ve Ulusoy için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde kendisini 'usturmaca' adı verilen deniz taşıtlarının iskeleye yanaşırken çarpmaları önleyen plastiğe bağlayıp, kıyıya ulaşmaya çalışan balıkçılardan Burak Karabina, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle yarı baygın halde ekipler tarafından bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine alınan balıkçı, kıyıya çıkarılıp ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde aramaları sürdüren ekipler, Araklı- Sürmene ilçeleri arasında denizde sürüklenen tekneye ulaştı. Balıkçı Mehmet Ulusoy da ekipler tarafından kıyıya ulaştırdı.

Öte yandan, balıkçı Burak Karabina'nın kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Karadenizde can pazarı

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Reyhanlı'da patlama: Valilikten açıklama geldi! Kimlikleri tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti sorusuna cevap
Mersin'i alarma geçiren olayda yeni gelişme! 3 kişi daha hastaneye başvurdu
Adana'daki 4 milyon Euro'luk soygunda son dakika gelişmesi: Kıskıvrak yakalandı