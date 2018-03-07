Karadeniz'de bebeklere en çok 'Ömer Asaf' ve 'Zeynep' adı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Trabzon'da 2016 yılında doğan erkek bebeklere verilen adlar arasında "Ömer Asaf" birinci, "Ertuğrul" ise ikinci sırada yer aldı. Anne-babalar, 2017 yılında da erkek çocuklarına yine bu isimleri vermeyi uygun gördü.

Ebeveynler, 2016 ve 2017 yılında kız bebeklerine en çok "Zeynep" adını verirken, "Elif" ise kız bebeklerde en fazla kullanılan ikinci isim oldu.

Ordu'da 2 yıl önce doğan erkek bebeklere en çok "Ömer Asaf", ikinci olarak ise "Eymen" ismi verildi. 2017 yılında bu isimler aynı kalırken, ancak tercih edilme sırası değişti. Bu kez aileler "Eymen" adını daha çok tercih etti.

Kız bebeklerde "Zeynep" ismi hem 2016 hem de 2017'de en çok tercih edilen ad oldu. 2016 yılında bebeklere ikinci olarak en fazla "Elif" adı verilirken, geçen yıl bu isim yerini "Ebrar"a bıraktı.

Rize'de de 2016 ve 2017'de en çok tercih edilen erkek bebek ismi "Ömer Asaf" oldu. Anne ve babalar, 2 yıl önce en çok tercih ettikleri ikinci isim olan "Eymen" yerine tercihlerini 2017'de "Ertuğrul"dan yana kullandı. Kentte son 2 yılda kız bebekler için en çok tercih edilen ilk isim "Zeynep", ikinci en çok tercih edilen isim ise "Elif" oldu.

Giresunlular ise 2016 yılında dünyaya gelen erkek bebeklerine en çok "Yunus Emre" adını verdi. Erkek bebekler için ikinci en çok tercih edilen isim "Berat" oldu. Vatandaşlar geçen yıl erkek bebeklerine en çok "Eymen" adını verirken, bunu "Miraç" ismi takip etti.

"Zeynep" ise bu kentte geçen iki yılda en çok kullanılan kız bebek ismi oldu. Ailelerin, 2016 yılında kızları için ikinci en fazla tercih ettikleri isim "Defne", geçen yıl "Elif" oldu.

Artvin'de 2016 yılında erkek bebeklerde "Berat ve "Miraç" ismi ilk 2 sırayı paylaşırken, geçen yıl en fazla kullanılan isimler ise "Eymen" ve "Poyraz" oldu.

Bu şehirde 2016 yılında en çok kullanılan "Zeynep" ismi, 2017'de yerini "Asel"e bıraktı. "Defne" 2 yıl önce ikinci en fazla kullanılan isim olurken, 2017 yılında kız çocuklarına konulacak ad olarak "Azra" tercih edildi.

Gümüşhanelilerin ise son 2 yılda erkek çocukları için en fazla kullandıkları isim "Ömer Asaf" oldu. 2016 yılında erkek çocuklarına ikinci en fazla verilen isim "Hamza" iken, geçen yıl tercih "Yusuf"tan yana kullanıldı.

Kentte son 2 yılda kızlara en fazla verilen isim sıralamasında "Zeynep" birinci, "Elif" ikinci oldu.

Bölgedeki 6 ilde dünyaya gelen erkek bebeklerde son 2 yılda en çok kullanılan isimler sırasıyla "Ömer Asaf", "Eymen" ve "Ertuğrul", kız bebeklerde ise "Zeynep", "Elif" ve "Defne" oldu.