Karadeniz turu için yola çıkan kafile kabusu yaşadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz turu için yola çıkan kafile kabusu yaşadı
GeriGündem Karadeniz turu için yola çıkan kafile kabusu yaşadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)
22.08.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Karadeniz turu için yola çıkan kafile kabusu yaşadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz turu için yola çıkan kafile kabusu yaşadı

GÜMÜŞHANE’de arızalanan tur otobüsü, rampada başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken iddiaya göre el freninin boşalması sonucu hareket etti. İçerisinde kimsenin olmadığı otobüs, bu sırada arızanın giderilmesini bekleyen yolculardan Mualla Amca'yı (64) ezdi. Mualla Amca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

​Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Özcan Mahallesi, Kalederesi mevkiinde meydana geldi. Bir turizm acentesine bağlı şirkete ait tur otobüsü, Karadeniz gezisi için Antalya’dan yola çıktı. 2 rehber eşliğinde toplam 46 kişinin yer aldığı kafileyi taşıyan otobüs, yolcuların klimaların çalışmadığı şikâyeti üzerine Konya’da değiştirildi. Kafile, şirket tarafından tahsis edilen 42 SD 525 plakalı başka otobüsle yola devam etti.

Dün geceyi Gümüşhane’deki otelde geçiren kafileyi taşıyan otobüs, sabah çalışmadı. Başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken, iddiaya göre el freni boşalan otobüs, rampa aşağı hareket etti. Bu sırada yolun aşağı kısmında otobüsü bekleyen kafile, üzerlerine gelen aracı fark edince sağa sola kaçışmaya başladı. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, kafilede yer alan Mualla Amca’yı ezip, yol kenarındaki taş duvara çarparak durabildi.

YOLCULAR SEFERBER OLDU

Oğluyla birlikte Karadeniz turuna çıkan Mualla Amca'yı kurtarmak için diğer yolcular seferber oldu. Birlikte otobüsü iten kafile, tadını çıkarmayı başaramadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mualla Amca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mualla Amca'nın cesedi, sıkıştığı yerden AFAD, itfaiye ekipleri ve kafiledeki diğer yolcuların uğraşları sonucu çıkarıldı. Otobüs şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.

‘İHMAL VE SORUMSUZLUK VAR’

Yolculardan Uğur Göksayçelik, otobüsün altına takoz konulmadığını ve olayda ihmalin olduğunu söyledi. Otobüsün hareket etmesiyle korku ve panik yaşandığını anlatan Göksayçelik “Antalya’dan Karadeniz gezisi için yol çıktık. Konya’da otobüsümüz değişti. Trabzon’da kalacaktık ama orada otelde yer olmadığını söylediler ve Gümüşhane’ye geldik. Araç otelin civarındaki rampa yolda bekliyordu, biz valizlerle yanına gittik. Ama araç halen onarılmamıştı. Başka bir araçla akü takviyesi işlemi yapılıyordu. O sırada bazı insanlar valizleri araca koymuştu. Kafilede yer alanlar etrafta bekliyordu, kimse uyarılmamıştı. Bir anda otobüs kaymaya başladı. Otobüs insanların üzerine doğru ilerledi. Yolcular korku ve panik yaşadı. Burada çok büyük bir ihmal ve sorumsuzluk var. Aracın altına muhakkak takoz konulmalıydı. Eğimli bir yer, nasıl önlem alınmaz. Çok üzgünüz çok iyi bir insanı kaybettik” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Bu en yüksek rakam

Kurban Bayramı tatilinde 5 günlük kaza bilançosu: 73 ölü, 332 yaralı

Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu

Yaptığı da sözleri de 'pes' dedirtti