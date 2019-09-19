Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 31 akademisyen alınacak! Başvuru şartları neler?
Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 10'u profesör 31 akademisyen alınacağı bildirildi. Farklı fakülteler için yapılacak kadrolara başvurular 3 Ekim'e kadar yapılabilecek. İşte, Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel alımının ayrıntıları...
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3, Tıp Fakültesinde 2, Diş Hekimliği, Edebiyat, Mimarlık ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksek Okulunda 1'er profesör görevlendirilecek.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Of Teknoloji Fakültesine 2, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.
Ayrıca Tıp Fakültesinde 4, Mühendislik Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakültelerinde 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Söz konusu ilan için son başvuru tarihi ise 3 Ekim Perşembe günü olarak belirlendi.
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