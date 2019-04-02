Karadeniz rekoru
KARADENİZ’de 18 ilin 10’unda AK Parti, 5’inde MHP, 3’ünde CHP kazandı. MHP kazandığı 5 şehirde de ittifak ortağı AK Parti’ye sürpriz yaptı.
Kastamonu, Karabük, Bartın, Amasya ve Bayburt’ta MHP’li adaylar, AK Partili rakipleriyle çekişerek kazandılar. Buna karşın AK Parti yüzde 48.9 oranla en yüksek oya bu bölgede ulaştı. AK Parti’nin oy rekoru da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den yüzde 72.7 oranıyla geldi. AK Partili Rahmi Metin, bu rekor oyla Rize’de başkanlığı aldı.
CHP’nin Karadeniz oyu ise geçmiş yıllara göre iki puanlık artışla yüzde 21.2 düzeyine çıktı. Zonguldak CHP’den AK Parti’ye, Artvin belediyesi yeniden CHP’ye geçti. CHP’li Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen Bolu Milletvekili Tanju Özcan, yüzde 52.6 oyla başkanlığı AK Parti’den aldı. Bolu uzun süre sonra yine CHP’ye geçti. Samsun’da cumhur ittifakının adayı Mustafa Demir, Trabzon’da AK Partili Murat Zorluoğlu, İYİ Partili rakipleri karşısında rahat kazandı. Ordu’da AK Partili Hilmi Güler yüzde 56.96 oyla birinci oldu. Giresun’da AK Partili Aytekin Şenlikoğlu, CHP’li Kerim Aksu karşısında 335 oy farkla kazandı.
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