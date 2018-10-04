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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.10.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Karadeniz adeta coştu

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Karadeniz adeta coştu

Karadeniz'de, yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip Kastamonu'da balık sezonunda yaşanan bereket, balıkçıların yüzünü güldürdü. Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, palamudun 5 liranın altında da satıldığını söyledi

Abana, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinden denize açılan balıkçıların Karadeniz'e serdiği çevirme ağları, kasalar dolusu palamutla çekildi.

Doğu Karadeniz'den bölgeye gelen "gırgır" teknelerinin ağları da palamutla şenlendi.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan sezonda yaşanan bereketin balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Karadeniz adeta coştu

Karadeniz'de yalnızca palamut değil çinekopta da bolluk olduğuna dikkati çeken Turan, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz yıl sezonda umduğunu bulamayan balıkçılarımızın yüzü bu sene güldü. Şu ana kadar çok bereketli avlar gerçekleştirildi, avlanan palamutlar yaklaşık bir kilogram civarında, birçoğu bunun üzerinde. Tezgahlardaki fiyatlar da balığın durumuna göre 5 liradan alıcı buluyor. Balık iri olması nedeniyle fiyatını koruyor. Havanın sürekli değişmesi, yani denizin bir gün avcılığa uygun, birkaç gün bozuk olması fiyatın düşmemesindeki etkenlerden biri. Geçtiğimiz senelerdeki gibi irili ufaklı balıklar bol olursa, palamut 5 liranın altında da alıcı bulabilir."

Turan, Zonguldak'ta Ereğli taraflarında 200-300 kasalık hamsilerin avlandığına işaret ederek, hamsideki durumu da kasım ayı içinde göreceklerini belirtti.

3 BİN PALAMUTLA DÖNDÜLER

Abana ilçesinden denize açılan "Gurbetçi 37" teknesi de Çatalzeytin açıklarında avladığı 3 bin palamutla Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na döndü.

Karadeniz adeta coştu

Balıkçı Emrah Korkut, kötü giden havaların ardından Karadeniz'e bolluk ve bereket geldiğini söyledi.

Korkut, "Fırtınalı günlerimizin ardından kıyılarımızda yeniden palamut bereketi başladı. Yani Karadeniz adeta coştu. Bizlerle birlikte diğer balıkçı arkadaşlarımız da nasibini alarak barınağa döndü. Bu sene inşallah halkımız da balıkçılarımız da balığa doyacak." dedi.

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