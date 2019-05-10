Karada, havada, denizde görev tamam
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Teşkilatı’nın düzenlediği Anadolu Yıldızı tatbikatının ikinci gününde, kaybolan dağcılar başarıyla kurtarıldı.
TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma unsurlarının kabiliyetlerinin denenmesi amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızı tatbikatının ikinci günü karada yapıldı. İzmir Dumanlı Dağı mevkiinde tırmanış yapan bir grup dağcının kaybolduğunun ihbar edilmesiyle başlayan tatbikata dört arama kurtarma helikopteri ile bir arama kurtarma uçağı katıldı. Yaralı dağcılara Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli (AKİP) ile Jandarma Komando Özel Asayiş Kurtarma (JÖAK) Timi müdahale etti.
HAVADAN HAT ÇEKTİLER
Senaryo gereği hafif yaralı olan dağcılar hamut yöntemi ile helikopterlere alınırken, ağır yaralı olan dağcılardan biri sedye ile diğeri de JÖAK timlerinin bölgeye havadan çektiği hatla kurtarıldı. Tatbikatın ardından konuşan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle reaksiyon gösterilmesinin arama kurtarma faaliyetleri için hayati bir bileşen olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı unsurları, gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde Türk Arama Kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada, zorlu hava şartlarında 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır.” Tatbikatın ilk gününü izleyen 8 ülkeden 16 gözlemci bu faaliyette de hazır bulundu.
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